Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о начале эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом уведомляет Голос Америки со ссылкой на комментарий неназванного чиновника, пишет Украинская правда.

Собеседник рассказал, что приказ об эвакуации не поступал.

Другой представитель Государственного департамента США сообщил, что Соединенные Штаты сейчас осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации на случай, если ситуация ухудшится. В то же время, он признал, что граждан США предупреждают о вероятном вторжении России на территорию Украины, и они уже могут вылететь оттуда домой коммерческими авиарейсами.

— Советуем гражданам США быть информированными о сообщениях относительно России, которая планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. В настоящее время для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы, — сказал сотрудник департамента.

Напомним, Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине.