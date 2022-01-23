Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ушел в отставку.

Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Его заявление об отставке приняли министр обороны ФРГ и генеральный инспектор Вооруженных сил. Указано, что отставка Кай-Ахим Шенбах связана с его заявлениями о Крыме, Украине и главе России Владимире Путине, которые вызвали негативную реакцию со стороны Украины.

По данным издания, место Кай-Ахима Шенбаха займет контр-адмирал Ян Кристиан Каак — заместитель командующего ВМС ФРГ.

Отметим, что Кай-Ахим Шенбах 22 января заявил, что «крымский полуостров потерян, и он никогда не вернется». По его словам, Украина не может выполнить требований о вступлении в Североатлантический Альянс, поскольку ее часть оккупирована.

Напомним, миллиардер Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, объявил 17 января о сложении с себя полномочий председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».