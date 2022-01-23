В воскресенье оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Такие данные приводятся в вечерней сводке пресс-центра ООС по состоянию на 17:00.

В направлении Водяного враг 4 раза открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов разных систем.

Вблизи Попасной российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Катериновки оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Новозвановки российско-оккупационные войска произвели обстрел из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

— Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы, – говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки 22 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал четыре нарушения перемирия со стороны террористов. Один украинский военный пострадал.