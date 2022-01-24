Эстония отправит в Украину произведенные в США противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшие недели. Также страна готова передать 122-миллиметровые пушки Д-30.

Об этом посол Эстонии в Украине Каймо Кууск рассказал в интервью проекту «Радио Свобода» Донбасс.Реалии.

По его словам, дополнительную оборонную поддержку для Украины в Таллине начали обговаривать в конце октября и в ноябре 2021 года, когда Россия начала стягивать свои войска к украинским границам. Дипломат рассказал, что Штаты сделали все «очень быстро и без лишней бюрократии» по разрешению на поставки противотанковых ракет своего производства.

— Поэтому у нас есть ракеты Javelin в Эстонии, готовые к отправке в Украину. И мы говорим о десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет. Я не хочу называть конкретное количество, но это действительно впечатляет, — рассказал Каймо Кууск, подчеркнув, что Таллин готов расширять поддержку, если эскалация будет расти.

Он рассказал, что балтийская страна готова передать Украине 122-миллиметровые пушки Д-30, но для этого необходимо разрешение других государств — Германии как производителя и Финляндии как предыдущего владельца. Эстония направила официальные письма и запросила разрешение, но для ответа нужно время из-за «разных уровней координации» стран.

— Почему эти пушки? Потому что они у нас есть, и мы их не используем. У нас есть другое вооружение, которое мы приобрели в Южной Корее. Поэтому у нас есть пушки такие же, что и у Киева. И Украина попросила у нас боеприпасы для этих орудий. Боеприпасы мы тоже предоставим», — объяснил посол.

Стоит отметить, что 21 января министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы сделали совместное заявление о помощи Украине в условиях эскалации со стороны РФ. В частности, Украина получит противотанковые ракетные комплексы Javelin от Эстонии и зенитно-ракетные комплексы Stinger с ракетами класса «земля-воздух» от Литвы и Латвии.

Напомним, ночью 22 января аэропорт «Борисполь» прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.