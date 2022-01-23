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У мережі з’явилась інформація про нібито продаж на форумі RAID особистих даних д

Бесплатных лекарств нет: почему пациенты николаевских больниц платят за свое лечение дважды

До 20 тысяч за две недели лечения: во столько пациентам с инсультом обходится «б

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований