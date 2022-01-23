В честь Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить медалью и дать звание четырем жителям Николаевской области.
Соответствующий указ №27/2022 опубликован на сайте главы государства.
Медалью «За труд и победу» наградили старшего диспетчера отдела государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завода» Николая Приходько.
Звание «Заслуженный работник культуры Украины» получил директор Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств Николаевского областного совета Сергей Мыцык, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» получил тракторист-машинист акционерного общества «Радсад» Сергей Кияшко, а художник и скульптор Виктор Макушин получил звание «Заслуженный художник Украины».
Напомним, что президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени главу Николаевской общественной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Рубика Симоняна.
В честь Дня Соборности Украины Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым постановил наградить медалью и дать звание четырем жителям Николаевской области.
Соответствующий указ №27/2022 опубликован на сайте главы государства.
Медалью «За труд и победу» наградили старшего диспетчера отдела государственного предприятия «Николаевский бронетанковый завода» Николая Приходько.
Звание «Заслуженный работник культуры Украины» получил директор Николаевского профессионального колледжа культуры и искусств Николаевского областного совета Сергей Мыцык, звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» получил тракторист-машинист акционерного общества «Радсад» Сергей Кияшко, а художник и скульптор Виктор Макушин получил звание «Заслуженный художник Украины».
Напомним, что президент Владимир Зеленский наградил орденом «За заслуги» I степени главу Николаевской общественной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины» Рубика Симоняна.