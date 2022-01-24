Президент США Джо Байден начал рассматривать варианты увеличения военного присутствия страны в Восточной Европе.

Об этом пишет NYT со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве страны.

Пресса отмечает, что страны Восточной Европы могут поехать от 1000 до 5000 тысяч военнослужащих, если Россия продолжит создавать напряженность на украинских границах.

Агентству Reuters не удалось подтвердить конкретных планов, но чиновник из администрации Байдена сказал, что «мы разрабатываем планы и консультируемся с союзниками, чтобы определить варианты». В свою очередь, уже The New York Times добавляет, что в некоторых вариантах предусматривает размещение в восточных членах НАТО боевых кораблей и самолетов.

Москва не прекратила агрессивно разговаривать и перебрасывать технику и вооружение с Дальнего Востока, а российско-американские переговоры не оправдали надеж на то, что Владимир Путин успокоиться и прекратить устраивать провокации, акцентирует NYT.

Однако, по данным журналистов, ни один из рассматриваемых планов не рассчитан на военное присутствие США в Украине, так как Байден не хочет «второго Афганистана» в виде затяжного конфликта.

— Очевидно, что это ответ на внезапное развертывание российских войск в Беларуси, фактически на границе с НАТО. В нынешнем политическом контексте НАТО не может не отреагировать на такой внезапный военный шаг. Кремль должен понимать, что всеми этими развертываниями он только обостряет ситуацию и увеличивает опасность для всех, включая себя, — заявила высокопоставленный сотрудник Пентагона в администрации Барака Обамы Эвелин Фаркас.

Еще один экс-сотрудник Минобороны США подчеркнул, что 5 тысяч американских солдат может быть мало, чтобы сдержать имперские амбиции Владимира Путина.

— Вероятно, этого слишком мало и происходит слишком тяжело, чтобы удержать Путина — если русские вторгнутся в Украину через несколько недель, эти 5000 человек станут предвестником гораздо большего военного присутствия США, и Западной Европе придется стать военным лагерем, — заключил Джим Таунсенд.

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» вечером в воскресенье, 23 января, приземлился второй борт с оружием для Украины, предоставленным США.