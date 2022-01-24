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В Румынии не продлят срок действия прописки гражданам, которые не подтвердят, что действительно живут по этому адресу. Эта мера может затронуть людей с двойным гражданством.
Об этом сообщает Publika.
Новый метод давления хотят легализировать с подачи румынского МИД. Согласно правкам в законодательстве, вводится запрет на регистрацию больше десятки человек по одному адресу, если они не близкие родственники.
— Эксперты считают, что после нововведения проблемы возникнут в основном у граждан, имеющих двойное гражданство, которые постоянно проживают за пределами Румынии, — предупреждают в издании.
Напомним, что в Верховной раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.
В Румынии не продлят срок действия прописки гражданам, которые не подтвердят, что действительно живут по этому адресу. Эта мера может затронуть людей с двойным гражданством.
Об этом сообщает Publika.
Новый метод давления хотят легализировать с подачи румынского МИД. Согласно правкам в законодательстве, вводится запрет на регистрацию больше десятки человек по одному адресу, если они не близкие родственники.
— Эксперты считают, что после нововведения проблемы возникнут в основном у граждан, имеющих двойное гражданство, которые постоянно проживают за пределами Румынии, — предупреждают в издании.
Напомним, что в Верховной раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство.