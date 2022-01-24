В понедельник итальянские законодатели начнут избирать преемника действующего президента Серджио Маттареллы, фаворитом которого считается премьер-министр Марио Драги. Экс-премьер Сильвио Берлускони отозвал свою кандидатуру в последний момент.

Об этом информирует Jutarnji List.

Около 1009 членов двух палат парламента — Палаты представителей и Сената — а также представители регионов и автономных провинций начнут голосовать в 15:00 в первом туре выборов за преемника Маттареллы.

Хотя официальных кандидатов нет, считается, что действующий премьер-министр Марио Драги победит в гонке за этот пост. Однако он не имеет права одновременно быть премьер-министром и президентом. Поэтому в Риме с начала нового года идут споры о том, как продолжить его правительство, в котором состоят почти все основные партии в парламенте.

Марио Драги, возглавляющий правительство национального единства, дал понять, что хотел бы перейти на пост президента. Но не все партии едины с его желанием, утвеждая, что его уход из премьер-министерской должность может спровоцировать досрочные выборы и политический кризиса на фоне новой волны COVID-19.

— В это трудное время было бы опасно смещать Драги с поста премьер-министра, — заявил в воскресенье лидер Северной Лиги и бывший министр МВД Маттео Сальвини.

В этих словах его поддержал партнер по коалиции Сильвио Берлускони, который снялся с выборов за два дня до их проведения. К воскресенью ни одна из партий не договорились о едином кандидате. Помимо Драги, в числе желающих стать президентом есть ывший спикер нижней палаты парламента Пьер Фердинандо Казини, бывший премьер-министр Джулиано Амато и председатель Сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати.

Итальянская пресса отмечает маловероятность победы одного из кандидатов в первый день голосования, поскольку победителю необходимо заполучить большинство в две трети голосов в любом из трех туров выборов.

Поскольку в день запланировано только одно голосование, победитель не ожидается раньше четверга.

Как сообщалось, полиция нашла босса итальянской мафии благодаря Google Maps.