Полицейские арестовали руководящего члена итальянской мафии Джоаккино Гаммино в пригороде Мадрида. Его заметили на панорамах Google Street View — функции Google Maps, снимающей улицы.

Об этом пишет BBC, передает hromadske.

61-летнего Джоаккино Гаммино разыскивали 20 лет. В 1998 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство и торговлю наркотиками, однако в 2002 году он сбежал из римской тюрьмы во время съемки там фильма.

Полиция Сицилии выяснила, что Джоаккино Гаммино скрывается в Испании, но не могла определить место его пребывания. Наконец правоохранителям удалось выследить беглеца с помощью Google Street View.

На фотографии за июль 2018 года они заметили двух мужчин, стоявших у магазина в Галапагаре. Полицейские решили, что одним из них может быть Джоаккино Гаммино.

Впоследствии правоохранители наткнулись на объявление соседнего с магазином ресторана и нашли на Facebook-странице заведения фотографию преступника в форме шеф-повара — его узнали по шраму на подбородке. В меню ресторана были блюда сицилийской кухни — с родины мафиози.

Как оказалось, после бегства мужчина сменил имя, женился, устроился на работу в испанский ресторан и открыл магазин фруктов и овощей. Как сообщается, после ареста он сказал полиции: «Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье 10 лет».

Арестованного босса мафии отправят в Италию до конца февраля для отбывания пожизненного срока за преступления, связанные с сицилийской мафией. В настоящее время он находится под стражей в Испании.

Напомним, спецназовцы итальянской полиции задержали 32 членов мафии в ходе операции в городе Фоджа, регион Апулия.