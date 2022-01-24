Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что зимние Олимпийские игры в Пекине не повлияют на планы России относительно возможного вторжения в Украину.

В интервью CBS Энтони Блинкен сказал, что Россия будет принимать решения, «исходя из оценок президента Путина относительно того, что отвечает ее интересам».

Он также напомнил об «огромных последствиях», с которыми столкнется РФ в случае агрессии против Украины.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что глава Китая Си Цзиньпин мог попросить Владимира Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут в КНР 4−20 февраля.

С конца октября 2021 года Россия стягивает войска к украинским границам. Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила более 127 тысяч военнослужащих и наступательное вооружение возле границ Украины и на временно оккупированных территориях.