Министр обороны Алексей Резников поэтапно расписал, каким образом в Украине готовят территориальную оборону, пока Россия свозит технику и живую силу к нашим границам.

Для этого он написал колонку на «Украинской правде».

В Минобороны рассказали, как будут воплощать в реальность закон «Про основы национального сопротивления».

— Согласно закону, национальное сопротивление имеет три составляющие: Первая — это движение сопротивления. Вторая составляющая — это территориальная оборона. Третья — это система подготовки граждан к национальному сопротивлению. Непосредственное руководство движением сопротивления и территориальной обороной осуществляет Главнокомандующий ВСУ через командующего Сил специальных операций и командующего Сил территориальной обороны соответственно. Создание движения сопротивления – это прямая задача Сил специальных операций ВСУ. Этот блок я оставлю «за скобками». Отмечу только, что процесс идет. Закон увеличил численность ССО на 1000 бойцов, которые будут готовить развертывание сопротивления, будут формировать соответствующие структуры. Что касается подготовки людей. Руководство по подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению осуществляется Кабинетом Министров Украины через соответствующие центральные органы исполнительной власти. Вместе с коллегами из МВД, МОН и Минветеранов мы объединили усилия, чтобы определить потребности, алгоритм действий и предложить коллегам по правительству проект акта с дорожной картой, который нормирует и запустит эту деятельность. Ведь речь идет о развертывании системы всеобщей военной подготовки фактически для всего населения Украины, — пишет Алексей Резников.

Однако большая часть колонки посвящена принципам работы ТрО, так что дальше министр пускается в объяснения про территориальную оборону. Глава Минобороны утверждает, что эффективная защита своих домов возможна лишь благодаря совместным действиям гражданских лиц и местных органов самоуправления.

— Силы ТРО состоят из нескольких компонентов. Первый — это штат мирного времени, численностью 10 тысяч человек. Это профессиональные военные, несущие службу по контакту в Силах ТрО. Они формируют организационно управленческое ядро батальонов и бригад. В среднем по штату мирного времени в каждом батальоне должно быть около 50 кадровых военных, а в бригаде — 90-120 человек. Второй компонент — это штат особого периода. Который суммарно будет составлять более 130 тысяч человек. Это гражданские граждане, которые пройдут отбор и заключат контракт о службе в резерве ТрО. Их будет до 600 в составе батальона. Они будут находиться под командованием военных. Государство закрепит за ними оружие, будет проводить обучение и согласование. Третий компонент, предусмотренный законом, — это добровольческие формирования территориальных общин. Они могут быть созданы в том случае, если подобную инициативу проявит командование Сил ТрО. А Главнокомандующий ВСУ примет соответствующие решения. Добровольческие формирования могут быть созданы в небольших населенных пунктах для выполнения вспомогательных функций — охраны, наблюдения и т.д. Они будут действовать согласно задачам соответствующих военных руководителей Сил ТрО, — говорится в ликбезе.

Алексей Резников акцентирует, что разветвленная сеть обороны на горизонтальном уровне позволит высвободить части регулярной армии и задержать врага, пока подоспеют основные силы.

— В значительной степени ТрО — это способ предотвратить внешнюю агрессию. Враг будет знать, что у него нет преимуществ внезапного вторжения. Что в случае пересечения границы под ним будет гореть земля. Он не сможет пройти ни один мост, его встретят на каждом перекрестке. А за это время будут развернуты главные силы украинской армии. Потому он сто раз подумает. Не менее важная задача — поддерживать порядок и безопасность на флангах и в тылу, контролировать все коммуникации. Это позволит сконцентрировать силы армии на приоритетных направлениях. Когда сотни тысяч гражданских граждан будут подготовлены, будут знать свой маневр близ своего дома и смогут в течение считанных часов выйти на позиции — это создаст новое качество обороны, — объясняет Алексей Резников.

В своей колонке чиновник также затронул временные рамки, в которых будет идти подготовка частей ТрО.

— Поскольку есть три компонента — у нас три этапа развертывания Сил ТрО. Сейчас происходит развертывание штатов мирного времени. После вступления в силу подразделений по штатам мирного времени (это означает комплектование личным составом на 70%) начнется системное комплектование резерва для особого периода, заключение соответствующих контрактов. Следует уточнить, что в государстве формируются резервы (ОР1, ОР2) для нужд боевых частей ВСУ — для Сухопутных войск, десанта. У системы ТРО будет свой отдельный резерв. После формирования резерва будет рассмотрен вопрос о добровольческом формировании территориальных общин. По состоянию на сегодняшний день, бригады ТРО во всех приграничных регионах набрали 70% способности, остальные примут эту планку за 3-4 недели. То есть где-то в течение месяца будет сформирована управленческая структура ТРО в масштабах всей страны, а в приграничных регионах уже будет набирать ход формирования резерва. Силы ТРО формируются по административно-территориальному принципу <...> Область — это бригада, район — это батальон. При этом закон устанавливает такое разделение: области и г. Киев — это «зоны территориальной обороны», а район области или города — «район ТРО». Руководителями зон и районов ТРО являются руководители соответственно областных и районных государственных администраций, отвечающих за ситуацию на определенной территории. На каждой территории создается штаб ТРО. Его возглавляет соответственно командир бригады или командир батальона. Который отвечает за формирование, подготовку и выполнение задач подчиненными подразделениями ТрО. Украина поделена на 4 военно-сухопутных зоны — Север, Восток, Запад и Юг. В ближайшее время Минобороны организует обучение с участием руководителей органов местной власти и самоуправления каждой из военно-сухопутных зон. Чтобы и военные, и власть на местах ясно понимали, какие у кого обязанности и как наладить взаимодействие, — предупредили о планах в министерстве.

В Минобороне отмечают, что на первые времена в частях ТрО будут наблюдать определенные проблемы, однако их решат. В первую очередь, для этого решили отказаться от бюрократизма и перевести процесс организации территориальной обороны в «цифру».

— Во-первых, я прошу реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления, в частности, территориальной обороны продолжается круглосуточно. Но точно будут какие-то невзгоды. К примеру, оружия и боеприпасов достаточно. Однако где-нибудь мы получим неготовые помещения. Мы их приготовим. Где-то сотрудники центров комплектации еще не разобрались, как поступить. Мы их быстро научим. Сейчас мы работаем над максимальным упрощением процедур, их цифровизацией, чтобы не нужно было собирать лишние бумажки. Заранее хочу принести извинения тем, кто столкнулся с какими-то недостатками. Прошу относиться с пониманием и призываю воспринимать их не как проблемы, а как задачи. Во-вторых, я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Как я отметил, есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТРО, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор. В ближайшее время мы начнем системное информирование граждан, желающих служить в Силах ТрО или резерве, об алгоритме действий, — пишет Алексей Резников.

Как сообщалось, Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие.