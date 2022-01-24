Администрация Ингульского района Николаева потратит 10,4 миллиона гривен на уборку дорог в 2022 году.

Об этом свидетельствует информация в системе публичных закупок ProZorro.

В торгах на услугу по механизированной вакуумной и влажной уборке дорог в Ингульском районе города победила фирма «Карс-Клининг» с предложением в 10 миллионов 436 тысяч 356 гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен до 31 декабря 2022 года убирать проезжую часть дорог от грязи, мусора, песка, а также вывозить собравшийся мусор. На данный момент идет процесс обжалования намерения заключить договор, который будет длится до 1 февраля. После этого с победившей в торгах фирмой подпишут договор на услугу по уборке дорог в Ингульском районе.

Напомним, что исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить больше 2 миллионов гривен на уборку своих помещений в 2022 году.