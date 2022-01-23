Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить больше 2 миллионов гривен на уборку своих помещений в 2022 году.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Чиновники объявили торги на услугу по уборке помещений исполнительного комитета городского совета 19 января текущего года. Ожидаемая стоимость работ составляет 2 миллиона 84 тысячи 559 гривен.

Предполагается, что за эту сумму подрядчик должен будет до конца года убирать кабинеты, малый зал, большой зал, санузлы, коридоры, холлы, лифты, подвал, бомбоубежище и архивы. В этих помещениях подрядчик должен будет выполнять сухую и влажную уборку: очищать мебель от пыли, выносить корзины с мусором, мыть паркеты и ламинаты, мыть зеркала и окна, мыть раковины и туалеты, выполнять полировку мебели, а также проводить дезинфекцию.

Указывается, что услуга по уборке закупается также для зданий технического транспортного отдела городского совета (Радостная, 9); трудового архива городского совета (Московская, 13); архивного отдела городского совета (проспект Мира, 66А,) а также ряда нежилых помещений по улице 12 Продольная, 38/3.

Отметим, что на данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который определен на 3 февраля.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в следующие несколько месяцев исполнительные органы городского совета не будут объявлять тендеры на капитальные или масштабные проекты из-за их реорганизации.