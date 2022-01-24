62,5% украинцев против того, чтобы президент Владимир Зеленский баллотировался во второй раз.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что поддерживают такое развитие событий 30,3% респондентов. В конце декабря количество опрошенных, которые не поддерживали поход Владимира Зеленского на второй срок, держалось на уровне 58%.

При этом 47,2% украинцев считают, что нужно провести досрочные президентские выборы. 46,5% опрошенных не поддерживают их проведение.

Опрос проводился с 20 по 21 января методом телефонного интервью. Было опрошено 1205 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, рейтинг Петра Порошенко практически сравнялся с рейтингом действующего президента Владимира Зеленского.