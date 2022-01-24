Коллаж подготовлен «Кавказским узлом». Слева Елена Милашина, справа — Игорь Каляпин

Глава Чечни Рамзан Кадыров приклеил ярлык террориста к российскому правозащитнику и учредителю «Комитета против пыток» Игорю Каляпину и журналистке «Новой газеты» Елене Милашиной. Также он заявил, что он и его сподручные «всегда уничтожали» таких людей.

Об этом пишет Znak.

Глава региона подчеркнул, что «слов на ветер не бросает» и его угрозы смертью стоит воспринимать всерьез.

— Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов, — отметил Рамзан Кадыров.

Сам правозащитник и член Совета по правам человека при президенте РФ Владимире Путина Игорь Каляпин предположил, что Кадыров начал считать слово террорист обычным обзывательством, а на другие формулировки он не способен.

— Рамзан Ахматович, как ребенок, сейчас он расстроен. У него полутонов не бывает: каждый, кто хоть в чем-то с ним не согласен, — террорист. Это обзывательство, которое он знает, — сдержанно объяснил журналистам основатель «Комитета против пыток».

У Владимира Путина такую риторику чем-то постыдным не считают, объясняя, что Рамазан Кадыров имеет право на «личное мнение».

— Заявления Кадырова, которые касаются пособничества терроризму журналистов и, особенно, членов СПЧ, это его личное мнение, — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Елена Милашина — известная российская журналистка, специализирующаяся по вопросам Чечни. Резонансными стали ее расследования про тайные казни в местных полицейских участках и кампанию по охоте за геями, которых сажали в секретные тюрьмы и требовали от родственников отказаться от них, а после умертвить.

Как сообщалось в последних числах декабря, Рамзан Кадыров пригрозил присоединить Украину к Чечне.