Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мог бы «решить проблемный украинский вопрос», если бы ему поручили.
Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 26 декабря, передает hromadske.
— Если взять украинский проблемный вопрос, то это даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, то я давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо забрал, — заявил Рамзан Кадыров.
Он отметил, что принять такие решения не разрешают «государственные нормативные договоренности». Но добавил: если президент Украины Владимир Зеленский не изменит направление работы ㅡ может начать действовать иначе.
— Я убежден, что если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину давно должны присоединить к нашей стране. Украина ㅡ это наша территория, украинцы ㅡ наш народ. Я и тогда говорил, что после Крыма нужно было брать Киев. Потому что если будет существовать Киев, ㅡ для западных стран будет место. Мы пехота и готовы выехать и выполнить приказ без проблем, ㅡ добавил глава Чеченской Республики.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил свою 22-летнюю дочь министром культуры Чечни.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что мог бы «решить проблемный украинский вопрос», если бы ему поручили.
Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции 26 декабря, передает hromadske.
— Если взять украинский проблемный вопрос, то это даже не уровень президента Путина, это мой уровень. Если бы мне поручили, то я давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо забрал, — заявил Рамзан Кадыров.
Он отметил, что принять такие решения не разрешают «государственные нормативные договоренности». Но добавил: если президент Украины Владимир Зеленский не изменит направление работы ㅡ может начать действовать иначе.
— Я убежден, что если господин Зеленский и его команда будут так себя вести, то Украину давно должны присоединить к нашей стране. Украина ㅡ это наша территория, украинцы ㅡ наш народ. Я и тогда говорил, что после Крыма нужно было брать Киев. Потому что если будет существовать Киев, ㅡ для западных стран будет место. Мы пехота и готовы выехать и выполнить приказ без проблем, ㅡ добавил глава Чеченской Республики.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров назначил свою 22-летнюю дочь министром культуры Чечни.
|
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|
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|
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