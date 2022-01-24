Президент Украины Владимир Зеленский собирает Совет национальной безопасности и обороны. Заседание состоится сегодня в 17:00.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на два информированных источника.

Один из собеседников уточнил, что на заседании поднимут среди прочего вопросы угрозы эскалации со стороны РФ и кибербезопасности.

Заседание пройдет на фоне обострения ситуации на границах Украины и угрозы вторжения России.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии.