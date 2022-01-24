Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка научилась эффективно противодействовать внешней агрессии.

Он считает, что пришло время переходить к наступлению по отстаиванию нацинтересов, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Владимир Зеленский во время встречи со служащими Службы внешнего разведки заявил, что информация о планах и действиях врага во всех сферах является надежным залогом для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях.

— Мы научились достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов. У вас есть опыт и возможность для воплощения такой стратегии, — заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил важность получения правдивой информации, чтобы ею никто не манипулировал, и чтобы Украину никто не использовал в своих интересах.

Ранее немецкое издание Bild выяснило о планах немецкого МИД на эвакуиацию своих сотрудников из Украины.

Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозы со стороны России».