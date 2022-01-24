Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал государства работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. По его словам, сейчас у мира есть все инструменты для этого.

— Пандемия COVID-19 длится уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции.

Напомним, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен считает, что более мягкий штамм коронавируса Омикрон впоследствии «переведет» нынешнюю пандемию в эндемию, а также, что каждый переболеет коронавирусом.