|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|-5 C°
|Скорость ветра:
|3.6 м/с
|Восход солнца:
|07:43
|Заход солнца:
|16:35
|Температура завтра:
|-7 C°
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал государства работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. По его словам, сейчас у мира есть все инструменты для этого.
— Пандемия COVID-19 длится уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции.
Напомним, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен считает, что более мягкий штамм коронавируса Омикрон впоследствии «переведет» нынешнюю пандемию в эндемию, а также, что каждый переболеет коронавирусом.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал государства работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Он подчеркнул, что странам необходимо работать вместе, чтобы положить конец острой фазе этой пандемии. По его словам, сейчас у мира есть все инструменты для этого.
— Пандемия COVID-19 длится уже третий год, и мы находимся на критическом этапе. Мы не можем позволить этому продолжать тянуться, колеблясь между паникой и пренебрежением, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции.
Напомним, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен считает, что более мягкий штамм коронавируса Омикрон впоследствии «переведет» нынешнюю пандемию в эндемию, а также, что каждый переболеет коронавирусом.