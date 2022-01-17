Руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен считает, что более мягкий штамм коронавируса Омикрон впоследствии «переведет» нынешнюю пандемию в эндемию, а также, что каждый переболеет коронавирусом.

Об этом он заявил в интервью газете Tagesspiegel, передает Укринформ.

Ученый абсолютно уверен, что жизнь вернется к нормальной, но до этого рано или поздно всем придется заразиться Sars-Cov-2.

— В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения посредством повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать, — сказал Кристиан Дростен.

Вместе с тем он считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета. Но это не значит, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно из-за пожилых людей.

Сейчас, по его словам, происходят процессы, которые вскоре приведут к прекращению пандемии и переходу к «эндемической фазе», причем это произойдет, по его мнению, уже в 2022 году. Несмотря на то, что в следующую зиму ученый прогнозирует новый всплеск заболеваемости, можно будет объявить о завершении именно пандемии, хотя от масочного режима, вероятно, не удастся отказаться еще некоторое время, подчеркнул специалист.

«Следующей вехой» в борьбе с коронавирусом Кристиан Дростен считает введение «живой вакцинации» ослабленным вирусом, в частности, в виде назального спрея.

Напомним, 12 января ВОЗ предупредила о самой высокой заболеваемости коронавирусом в мире за последние сутки.