Нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко в поздравлении с Днем соборности Украины упомянул только половину территории страны, но затем отредактировал публикацию.

Об этом пишет издание Гордон.

Как следует из истории изменений поста, сначала Николай Тищенко написал: «С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! Продолжаем сшивать Украину вместе».

В отредактированном варианте сообщения говорилось: «С Днем соборности Украины! Мы единое, сильное и независимое государство! От Киева до Закарпатья! Продолжаем сшивать Украину вместе».

Сейчас на странице политика опубликован первый вариант текста без упоминания Киева и Закарпатья.

Напомним, в октябре нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что поддержка партии монобольшинства только растет, как и рейтинг президента Владимира Зеленского.