Нардеп «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что поддержка партии монобольшинства только растет, как и рейтинг президента Владимира Зеленского.

Об этом нардеп заявил в ходе общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, согласно официальному рейтингу, на Закарпатье поддержка «Слуги народа» за три месяца выросла на 30-35%.

– Рейтинг президента 35% стабильно. В Украине в целом. Рейтинг президента растет очень стремительно. Потому что мы все, что говорим – делаем, – подчеркнул парламентарий.

По его словам, ранее любой президент в Украине спустя 2 года «вообще не имел рейтинга».

Ранее сообщалось, что народного депутата Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, исключили из фракции «Слуга народа».