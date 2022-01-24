Адвокаты лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко подчеркнули, что ДБР работает исключительно по сценарию власти, преследуя пятого президента и распространяя ложь.

Об этом пишет «Обозреватель».

В частности, как сообщил Игорь Головань, он сегодня утром сдал загранпаспорта Петра Порошенко в Государственную миграционную службу, что не помешало ГБР распространить ложную информацию о том, что Петр Порошенко не сдал его.

— Связанные с этим лживым сообщением ДБР пошли истоки, будто Петра Порошенко сегодня вызывают на допрос. Это явное и откровенное нарушение закона, поскольку в соответствии с УПК вызовы должны поступать за три дня, первый день не учитывается. Если Петра Порошенко вызывали, то его вызвали уже не просто с нарушением на один день, а вызывали сегодня на сегодня, что еще раз подтверждает, что ничего общего действия ДБР с законом не имеют, что это исключительно политически мотивированные преследования. Но все равно мы ДБР посетили, — отметил Игорь Головань.

Илья Новиков отметил, что в ГБР их никто не встретил, а со следователем защитники связаться не смогли.

— Когда мы появились в здании ГБР, нас там никто не ожидал. То есть мы приехали, Петр Порошенко приехал, приехали адвокаты, нас пропустили, но нас никто не встречал — ни следственный Колокольчик, в который мы ехали, ни любой другой следователь. До него не смогли дозвониться, его не нашли. То есть мы, прождав там четверть часа, поехали по своим делам. Нам неофициально сообщают, что вроде бы на завтра запланирован так называемый «перекрестный допрос» Порошенко и Виктора Медведчука. По нашему мнению, все это дело имеет целью исключительно пиаровские эффекты. Именно ради того, чтобы некоторые СМИ, которые поддерживают Офис Генпрокурора и Офис президента, имели возможность сделать такую картинку, сделать видосик, что Порошенко и Медведчук одновременно заходят в здание ГБР. Мы еще раз настаиваем, что играть в ту игру, которую нам предлагают мы не будем, — добавил он.



Он отметил, что Петр Порошенко уже давал показания летом 2021 года, а потому со следствием сотрудничать не собирается.

— Порошенко уже дал показания. Это было в июне прошлого года. Он уже дал показания по этому делу и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, подозреваемого в совершении государственной измены, и без этих показаний не может дело дальше двигаться, — это смешно, потому что если вы можете вести следствие только исключительно, когда вам люди дают показания на самих себя, или под давлением на каких-либо других лиц, то это не следствие — это что-то. несерьезное. И в будущем мы не намерены и советуем Петру Порошенко не участвовать в каких-либо мероприятиях, допросах, следственных действиях и т.д. Если не будет законно, установленным образом, в установленное время, заранее заблаговременно уведомлено о назначении таких действий, — сказал Илья Новиков.