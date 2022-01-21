Защитники экс-президента, народного депутата Петра Порошенко, обжаловали решение Печерского райсуда об аресте его имущества по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Об этом сообщил во время пресс-конференции в пятницу его адвокат Игорь Головань, передает Укринформ.

— Решение об аресте имущества обжаловано не только нами как представителями Порошенко, но и теми юридическими лицами, на имущество которых незаконно был наложен арест, — сказал Игорь Головань.

Игорь Головань добавил, что судебное заседание, на котором будет рассмотрена жалоба защиты, назначено на 3 февраля.

6 января Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения об аресте имущества экc-президента Петра Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Суд решил избрать для Петра Порошенко личное обязательство.