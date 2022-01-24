Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни планирует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Разговор будет касаться угрозы вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство La Nacion.

Как рассказал советник французского президента, Эммануэль Макрон планирует во время разговора предложить Путину «путь к деэскалации» ситуации вокруг Украины.

Разговор, по словам советника Эммануэля Макрона, должен состояться «в следующие несколько дней».

На этой неделе в Париже также запланирована встреча политических советников лидеров «нормандской четверки», то есть Украины, Германии, Франции и России. Они будут говорить об урегулировании конфликта на Донбассе, а также попытаются приблизить новую встречу лидеров четырех государств.

Ранее сообщалось, что президент Китая Си Цзиньпин мог в телефонном разговоре попросить президента РФ Владимира Путина не совершать полномасштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут 4-20 февраля.