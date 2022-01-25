Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европу и Соединенные Штаты тщательно обдумать выбор санкций против России за дальнейшую агрессию против Украины, отметив, что санкции не могут не иметь последствий для Германии.

Об этом он заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, пишет «Европейская правда».

— Благоразумие диктует выбор мер, которые повлияют на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы, — заявил Олаф Шольц. — В то же время мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас, — добавил он, отметив, что никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут иметь последствия для Германии.

Среди ряда возможных санкций против России Германия могла бы остановить газопровод «Северный поток-2» из России, но это может усугубить кризис поставок газа в Европу, подчеркивает агентство.

Олаф Шольц также отверг опасения, что Соединенные Штаты и Европа могут не договориться о совместном наборе антироссийских санкций.

— В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации, — сказал Олаф Шольц.

Европейский Союз угрожал России масштабными санкциями, а демократы в Сенате США представили законопроект, который может наказать российских чиновников, военных лидеров и банковские учреждения РФ.

Олаф Шольц также исключил требование России раз и навсегда исключить возможность членства Украины в трансатлантическом военном союзе НАТО.

— Такая гарантия не может быть предоставлена, — сказал канцлер Германии.

При этом, он отметил, что членство в НАТО стран Восточной Европы «ныне вообще не стоит на повестке дня».

Ранее Олаф Шольц заявил, что сомневается, что Россия, которая стягивает к границе Украины войска и технику, готова снизить напряженность в регионе.