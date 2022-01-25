Румыния не ожидает «горячей» войны в Украине, но готовится к волне беженцев в случае вторжения России.

Об этом заявил глава Минобороны Румынии Василе Дынку, пишет Корреспондент со ссылкой на Digi24.

— Мы не можем наверняка сказать, будет ли война в Украине, потому что, если бы они это сделали, расходы для России были бы очень высоки. Поэтому мы не ожидаем в этот момент горячей войны в Украине, — сказал Василе Дынку.

По его словам, Румыния готовится к волне беженцев из Украины в случае вторжения России.

— При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения. И мы ожидаем ее, конечно, пусть на первый взгляд может казаться, что мы не готовимся к возможным побочным последствиям войны. Но сейчас мы готовимся оказывать помощь беженцам из Украины. Это гуманитарная обязанность, — добавил Василе Дынку.

В то же время Румыния не будет участвовать в войне России против Украины в военном плане. Как отметил министр, Украина не является членом НАТО, а потому Альянс не может осуществить военного вмешательства.

Ранее Василе Дынку заявил, что Бухарест ни за что не втянут в конфликт между Россией и Украиной.