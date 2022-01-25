США не пойдет на уступки России по гарантиям безопасности. Любые шаги, которые примут США по гарантиям безопасности, не будут уступками для России.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, пишет РБК-Украина.

Он также отметил, что РФ придется самой приложить усилия, чтоб достичь договоренностей.

— Любые шаги, которые мы предпримем, не будут уступками. Это означает, что России тоже придется что-то предпринимать для обеспечения нашей безопасности, — сказал Нед Прайс.

Он добавил, что США будут обсуждать эти шаги со своими союзниками, включая Украину.

— Мы делаем это с целью быстрого, мощного, жесткого, единого реагирования, которое почувствует Россия в случае дальнейшей агрессии, — сказал Нед Прайс.

Также Нед Прайс уточнил, что США готовы обсуждать с Россией контроль над вооружениями, в том числе и размещение ракет в Европе. Однако никаких компромиссов и обсуждений не будет касательно того, какие страны должны входить в НАТО.

Ранее сообщалось, что США не готовы соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО.