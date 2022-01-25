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Неизвестные хакеры атаковали Министерство иностранных дел Канады. Некоторые сервисы до сих пор не работают, хотя атака произошла еще на прошлой неделе.
Инцидент произошел еще 19 января. В канадском правительстве уверяют, что пострадало только одно ведомство — МИД.
— Нет никаких признаков того, что этот инцидент затронул какие-либо другие правительственные ведомства. Расследование продолжается. Мы не можем сообщить никаких конкретных деталей по оперативным причинам, — отметили там.
В Совете казначейства Канады, который отвечает за правительственные операции, заверили, что все критические службы работают, но некоторые сервисы пока недоступны. По данным журналистов, до сих пор не работает электронная связь с канадскими дипломатическими представительствами за границей — несколько часов им было невозможно отправить электронное письмо.
Пока не установили, как именно произошла кибератака и кто за ней стоит.
Напомним, по доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и «Дiю», связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.
Неизвестные хакеры атаковали Министерство иностранных дел Канады. Некоторые сервисы до сих пор не работают, хотя атака произошла еще на прошлой неделе.
Инцидент произошел еще 19 января. В канадском правительстве уверяют, что пострадало только одно ведомство — МИД.
— Нет никаких признаков того, что этот инцидент затронул какие-либо другие правительственные ведомства. Расследование продолжается. Мы не можем сообщить никаких конкретных деталей по оперативным причинам, — отметили там.
В Совете казначейства Канады, который отвечает за правительственные операции, заверили, что все критические службы работают, но некоторые сервисы пока недоступны. По данным журналистов, до сих пор не работает электронная связь с канадскими дипломатическими представительствами за границей — несколько часов им было невозможно отправить электронное письмо.
Пока не установили, как именно произошла кибератака и кто за ней стоит.
Напомним, по доступной польскому правительству информации, группа хакеров, которые 14 января атаковали сайты ряда украинских министерств и «Дiю», связаны с российскими спецслужбами и причастны также к кибератаке на Бундестаг и электронные почты ряда польских чиновников.