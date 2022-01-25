Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым с*киным сыном», когда на встрече с экономическими советниками в Белом доме тот попытался задать вопрос об инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

После окончания пресс-конференции Дуси успел спросить, считает ли Джо Байден, что инфляция наносит урон по политическому имиджу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

— Большая инфляция... Какой тупой с*кин сын, — сказал Джо Байден, вероятно, не зная, что микрофон не выключили.

Позднее в эфире Fox News журналист заявил, что не услышал ответ Джо Байдена, но поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова президента в стенограмме.

Напомним, что николаевский народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский случайно заматерился, выступая у трибуны Верховной Рады.