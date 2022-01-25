За 2021 год Украина опустилась со 117 на 122 место из 180 возможных в Индексе восприятия коррупции. Среди наших соседей ниже в рейтинге только Россия — 136 место.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на данные Transparency International Ukraine.

За год Украина потеряла в Индексе один балл и теперь у нее 32 балла из ста возможных. Среди соседей наилучшая ситуация в Польше — 56 баллов. У Беларуси — 41 балл, у Молдовы — 36 баллов, у России — 29. В общем рейтинге Украина находится рядом с Эсватиной, Замбией, Непалом, Египтом и Филиппинами.

В Transparency International Ukraine объясняют, что потеря одного пункта — это снижение в пределах погрешности. Однако отмечают, что если наблюдать динамику за последние 10 лет, где показатели Украины существенно улучшились, то можно увидеть застой в борьбе с коррупцией в течение последних трех лет.

— Главная причина проседания баллов состоит в том, что многие важные антикоррупционные задачи на паузе или даже регрессируют. В прошлом году происходили неоднократные попытки вернуть негативные практики, подобное может продолжиться в 2022 году, — говорится в сообщении.

По мнению этой антикоррупционной организации, на ухудшение показателей Украины повлияли следующие причины:

решение Конституционного Суда, отменившее ответственность за недостоверное декларирование. Из-за этого пришлось закрыть более сотни уголовных дел;

увеличение давления на антикоррупционную систему, в частности из-за отсутствия постоянных руководителей в организациях;

внесение изменений в антимонопольное законодательство, которые могли помешать бизнесу обжаловать публичные закупки;

участившиеся вмешательства в работу Высшего антикоррупционного суда (ВАКС);

отсрочка принятия антикоррупционной стратегии парламентом;

задержка осуществления судебной реформы.

Однако Transparency International Ukraine отмечает, что на протяжении 2021 года были и достижения в борьбе с коррупцией. Например, восстановление полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции, сохранение института обличителей, обновление законов о работе АРМА и НАБУ, десятки приговоров ВАКС, а также начало работы гражданской конфискации.

Лидерами мирового рейтинга являются Дания, Новая Зеландия и Финляндия (по 88 баллов). Худшая ситуация в Сомали (13 баллов), Сирии (13) и Южном Судане (11).

Напомним, аудитор Евросоюза Юган Партс заключил, что государственные механизмы Украины страдают от коррупции больше, чем в любых членах блока.