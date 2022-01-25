В Судовой Вишне продают разрушенный дворец Марсов XVIII века за 1 гривну. Руины хотели оценить дорого, но потенциальных покупателей не нашли.

Об этом в Facebook-группе «Замки, дворцы, имения» сообщила Оксана Гиль, пишет «Новое время».

— Сегодня памятник находится на балансе города. Развалины хотели продать за большие деньги, но потенциальные покупатели отвращаются от предложения. Власти стали искать инвестора, который мог бы восстановить дворец. Они подготовили конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору по символической цене 1 гривна! К сожалению, никому руины не нужны, — сообщила Оксана Гиль.

Дворец Марсов был построен в начале XVIII века. Его владельцами была семья графов Коморовских. В начале XX века имение было продано семье Марсов.

Расцвет дворца пришелся на времена эстета Яна Станислава Виталиса Марса, который был владельцем Судовой Вишни в начале XX века.

Виталис Марс также был известным коллекционером искусства, приобрел для дворца старинную мебель и собрал библиотеку.

После его смерти собственность унаследовал внук Кшиштоф Марс, ремонтировавший дворец после ущерба нанесенного Великой Войной в 1914 — 1918 годах.

Вокруг дворца есть большой парк по проекту инженера и ландшафтного архитектора Арнольда Реринга, территория которого занимает шесть гектаров. Украинско-польскими исследователями с 2015 года проводился поиск редких растений, засаженных Марсами в начале XX века.

В советское время дворец был конфискован и переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. В 1995 году дворец сгорел и с тех пор стоит в руинах.

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