Министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцам не нужно собирать «тревожные чемоданы», он призвал сохранять спокойствие и не паниковать.

Об этом Алексей Резников сказал на брифинге в Киеве, передает Укринформ.

— Не нужно иметь никакого тревожного чемодана, — сказал Алексей Резников.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы укомплектованы и готовы к выполнению задач.

Кроме того, Алексей Резников напомнил, что, по данным разведки, военные Российской Федерации не создали ни одной ударной группировки, что свидетельствовало бы о вероятности наступления.

24 января под председательством Президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди рассматриваемых вопросов — меры по обеспечению национальной безопасности от внутренних и внешних угроз, текущее состояние дел в экономике, энергетике, противодействие пандемии коронавирусной болезни и т.д.

На брифинге по итогам заседания СНБО секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что власти призывают украинцев сохранять спокойствие, потому что в государстве имеется система оповещения, и в случае обострения ситуации со стороны РФ людям об этом сообщат, в данный момент наступление РФ физически невозможно.

Напомним, Президент США Джо Байден считает, что Украине едва ли удастся в ближайшее время присоединится к НАТО. Причиной он называет то, что Украина еще не выполнила все необходимые для этого требования.