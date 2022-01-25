В этом году отечественные аграрии соберут значительно меньшие объемы урожая по сравнению с прошлым годом из-за дорогих энергоресурсов и льгот для европейских производителей.

Такой прогноз сделал аграрий, глава фракции партии «Наш край» в Николаевском областном совете, бенефициарный владелец группы компаний «ПАЭК» Юрий Кормышкин, пишет пресс-служба политсилы.

— Присутствие украинской аграрной продукции на отечественном рынке сократится. Ее может заменить товар из Европы и других стран, если в правительстве своевременно не отреагируют на введение в ЕС во втором полугодии нулевого НДС на пищевые продукты. Это говорит о том, что если не пойти вслед за тенденциями Европейского Союза, то наши производители в агропромышленном комплексе станут неконкурентоспособны. Европейский производитель просто вытеснит с нашего рынка отечественного производителя, который и так еле дышит в связи с удорожанием ресурсов на изготовление собственной продукции, – рассказывает Юрий Кормышкин.

Аграрий уверен, что значительно сократятся и объемы производства агропродукции, урожайность. По его словам, благоприятные погодные и экономические условия в прошлом году поспособствовали сбору рекордных урожаев, а валютная выручка их продаж укрепила гривну и обеспечила стабильность экономики. В этом году, к сожалению, такого не произойдет.

— Из-за удорожания минеральных удобрений, электроэнергии, газа, стоимости сушки зерна, перевозки и логистики, топлива, стоимости обеспечения орошения посевных и т.д. есть немало аграриев, которые просто не будут рисковать в этом году вкладывать средства в производство. К примеру, если в прошлом году на одну холодильную установку потребовалось 200 тысяч гривен для уплаты электроэнергии, то в этом – все 400 тысяч гривен, минеральные удобрения подорожали в 5 раз, горючее подорожало в разы, аналогично выросли и услуги на логистику, перевозки. Продовольственная инфляция в 2022 году продолжится. Мы будем наблюдать рост как минимум на 10%, – описывает реалии сезона 2022 года Юрий Кормышкин.

По его мнению, весной населению придется пережить рост цен на продукты питания. Как отмечает аграрий, в ручном режиме регулировать экономику не получится, поэтому государству на фоне кризиса в агросекторе нужно задуматься о продовольственной безопасности и защите собственного рынка для отечественного производителя.

— На весну придется пережить подорожание группы товаров по всему миру, включая и Украину. Регулирование экономики и цен в ручном режиме невозможно. Основным для государства должно стать обеспечение продовольственной безопасности в стране и защита украинского рынка для отечественного производителя. Надо понимать, что быстро преодолеть глобальный кризис не удастся, но всеми возможными способами противодействовать инфляции необходимо, – отметил Юрий Кормышкин.

Он добавил, что государству нужно активнее привлекать НБУ для стабилизации экономики и уменьшить государственные расходы, чтобы еще больше не повышать стоимость цен.

Напомним, в рамках собственного проекта «Согрей теплом каждого ребенка» волонтеры политической партии «Наш край» в Николаеве посетили с подарками праздник для 120 подопечных ОО «Улыбка ребенка».