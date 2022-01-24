В рамках собственного проекта «Согрей теплом каждого ребенка» волонтеры политической партии «Наш край» в Николаеве посетили с подарками праздник для 120 подопечных ОО «Улыбка ребенка».

Волонтерами выступили депутаты Николаевского областного совета Надежда Иванова, Григорий Ташлык и депутаты местных советов области Ольга Остапчук, Андрей Добровольский, Елена Посашкова, Татьяна Садовая, сообщает пресс-служба политсилы.

По приглашению руководителя ОО «Улыбка ребенка» в международный день объятий к детям и родителям пришли представители Николаевской областной организации партии «Наш край» с подарками и поздравлениями. Они вручили 120 подарков для малышей. Гости из «Нашего края» посетили спектакль «Неожиданные приключки», с которым дети и их родители неоднократно участвовали в фестивалях и конкурсах. Участники спектакля получили от главы «Нашего края» в области – бенефициарного владельца группы компаний ПАЭК Юрия Кормышкина – большие сладкие подарки. Кроме того, председатель партячейки вручил подарочный сертификат на 10 тысяч гривен руководству организации.

— Нужно сеять добро, тогда будут и достойные всходы. Обычно со Дня Святого Николая Чудотворца до Крещения Господня мы развозили подарки. В этом году нам не хватило месяца, поэтому еще до конца января детишки будут получать сладости и подарочные наборы. Радуюсь тому, что в нашем круге единомышленников появляются новые организации, как например, ОО «Улыбка ребенка, – отметил в комментарии Юрий Кормышкин.

Инициаторами создания ОО «Улыбка ребенка» в 2017 году стали три женщины – мамы детей с ментальными нарушениями. Они объединили усилия для социализации, интеграции в общество, профориентации особых детей. В настоящее время в организацию входят 205 семей.

— Благодаря участию в конкурсах от Департамента труда и соцзащиты населения, у нас есть возможность организовывать для наших детей кружки по интересам. Это моделинг – наши дети пробуют себя в качестве моделей на показах, хореографии, шахматном кружке. В «Веселой мастерской» дети участвуют в мастер-классах по кулинарии, гончарному искусству, изготовлению фруктово-цветочных букетов, создана футбольная команда. Также на нашей базе работает инклюзивный театр, в представлениях которого принимают участие дети с родителями», – рассказала руководитель организации Елена Корсунская.

Как отметила в своем выступлении депутат Николаевского областного совета от партии «Наш край» Надежда Иванова, несмотря на то, что организация достаточно молодая, сделано очень много. В свою очередь, руководитель организации Елена Корсунская поблагодарила гостей за приветствие и поддержку. Добавили праздничное настроение огромной пиньятой с воздушными шариками под потолком.

В этом году депутаты и волонтеры партии «Наш край» вручили подарки более 7500 ребятишек, а всего за 6 лет реализации проекта вниманием партийцев охвачено около 50 тысяч детей.

Напомним, народный депутат, сопредседатель политической партии «Наш край» Сергей Шахов заявил, что что запад должен гарантировать безопасность Украины, поскольку после пуска «Северного потока-2» Россию ничто не будет сдерживать от военного вторжения в нашу страну.