Бывший прокремлевский президент Молдовы Игорь Додон приехал в Генпрокуратуру в статусе подозреваемого по уголовному делу ОАО «Энергоком» о закупке электроэнергии в 2008-2009 годах, когда он был министром экономики.

Об этом информирует Timpul.

Сегодня экс-глава государства будет давать первые показания перед прокурорами, которые вызвали его через суд по ордеру, выписанному 29 декабря прошлого года. Тогда Додон попросил у прокуратуры время для ознакомления с материалами уголовного дела, чтобы ответить на вопрос гособвинетелей.

Сообщается, что расследование запустили в середине прошлого года, когда сотрудники Генпрокуратуры признали, что проводят проверку законность заключения в 2008 году договора на поставку электроэнергии в Республику Молдова. В подписании этого преступного, по мнению ряда экспертов-энергетиков, контракта участвовал и самолично Игорь Додон.

Как сообщалось, ущерб по данному делу достигает 12 миллионов долларов.

Напомним, Игорь Додон летал в Москву за деньгами, необходимыми для финансирования избирательной кампании.