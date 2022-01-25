Российские СМИ отчитались о проведении боевых учений Приднестровской оперативной группы российских войск, молдавские власти сообщили, что те отрабатывали штурм правительственных зданий в Кишиневе.

Об этом информирует Digi24.

Агентство «Интерфакс» называет количество техники. В маневрах задействовали до 100 единиц боевых машин.

— В заявках проводились мероприятия по приему вооружения и техники, подготовке боевой техники к выходу из базы и выдвижению к месту дислокации с акцентом на вопросы, связанные с маскировкой, подготовкой огневых точек и приемами ведения боя, — сообщили в российской прессе.

В свою очередь, бывший вице-премьер Молдовы депутат Кирилл Моцпан заявил, что контингент РФ «имитировал атаки на Кишинев».

— Новоназначенный вице-премьер по вопросам интеграции может даже не быть проинформирован о намерениях сепаратистов и российских войск, незаконно дислоцированных на территории Республики Молдова, — добавил политик, сделав акцент на том, что Молдова находится в «чрезвычайно сложной ситуации», наблюдая за Украиной.

В посольстве США заявили, что следят за маневрами России в непризнанном Приднестровье.

— Мы следим за ситуацией на всех границах и стремимся помогать всем соседям Украины в подготовке их к любым действиям, которые могут исходить от России. Она может совершать непредвиденные шаги, использовать различные средства, но мы настороже, — акцентировала на прошлой неделе посол США Линда Томас-Гринфилд.

Президент Молдовы Майя Санду отметила, что внимательно наблюдает за российскими войсками, расположенными на законной территории Молдовы.

Как сообщалось, Молдова выразила обеспокоенность по поводу планов Кремля на Украину.