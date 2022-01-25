В Николаевской области уже сформировали бригаду территориальной обороны, но учений еще не проводили, их только готовят.

Об этом НикВести рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким во вторник, 25 января.

— Для военного разворачивания списки все есть. Мы их не приглашали — еще рано. У нас будут учения, договоримся с палицей о полигоне. Будем обучать людей как положено, — отметил Виталий Ким.

Также прозвучало, что все желающие пополнить ряды должны обратиться к командиру отдельной бригады территориальной обороны Роману Токаренко.

— Написать заявление, человека тогда примут, если он соответствует. К кому обращаться? Токаренко Роман Викторович, — сказал Виталий Ким.

Ранее Роман Токаренко в программе «Сьогодні. Головне» сказал, что численность бригады терробороны в Николаевской области – 3 тысячи бойцов.

Территориальная оборона Украины – система общегосударственных, военных и специальных мер, проводимых в мирное время и в особый период для противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

По словам министра обороны Алексея Резникова, в составе Сил территориальной обороны Украины будут 25 бригад (одна бригада на регион), которые объединят более 150 батальонов (один батальон на район).

Постоянная численность Сил терробороны в мирное время составит 10 тысяч военных, в особый период – больше 130 тысяч (будет сформирован резерв).

Самое главное: участие в территориальной обороне – абсолютно добровольное. Особых требований к участникам терробороны нет, есть только ограничения по возрасту – от 18 до 60 лет.

Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, которые прошли службу в:

Вооруженных силах Украины;

других воинских формированиях:

правоохранительных органах.

Украинцы, которые не проходили военную службу, тоже могут войти в состав формирований территориальных общин после принесения ими присяги добровольца территориальной обороны.

Как сообщалось, Кабмин разрешил добровольцам теробороны применять охотничье оружие.