Сотрудники посольства Нидерландов в Киеве и их родные имеют право по собственному желанию покинуть Украину и вернуться домой из-за угрозы вторжения России.

Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Гукстра, пишет NOS.

— Сотрудники посольства Нидерландов в Украине и их семьи могут вернуться в Нидерланды по желанию, — сказал Вопке Гукстра.

Отмечается, что нидерландским дипломатам в Киеве разрешили уехать, в то же время ЕС работает над большим пакетом санкций в случае вторжения РФ.

— Это огромная дилемма, потому что не хочется уезжать преждевременно. Это ведь потенциально способствует нестабильности, — подчеркнул Вопке Гукстра.

В то же время он отметил, что «также не хочется принять это решение слишком поздно, потому что не хочется подвергать опасности собственный народ. Особенно после того, что мы увидели в Афганистане».

По его словам, в настоящее время Нидерланды не считают Украину опасной и не видят причин для эвакуации. Посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Напомним, Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозы со стороны России».