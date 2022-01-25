Депутаты Одесского облсовета почти единогласно проголосовали за коллективное предложение к президенту и Верховной Раде. Политики требуют усилить борьбу с «предателями, которые раскалывают общество» и отрабатывают против интересов Украины.

Об этом информирует «Думская».

Помимо повестки разоблачения вражеских агентов, в тексте обращения фигурировало предложение к солидарности.

— В нынешних условиях всем нам важно объединиться, работать ради нашей страны и заботиться о благополучии каждой нашей громады, ведь именно из таких больших или маленьких громад складывается Украина, — из текста проекта одесских депутатов.

В адресатах послания указаны Владимир Зеленский, парламент, Иван Баканов, Ирина Венедиктова и Денис Монастырский.

Против подписания обращения выступил лишь один депутат.

«Думская» отдельно акцентирует на том, что инициативу поддержала и фракция «Европейской солидарности».

— Понимая, что нужно делать первый шаг, сегодня наша фракция поддержит это обращение. Будем надеяться, что наш президент Владимир Зеленский будет заботиться о национальных интересах и национальной целостности Украины в условиях, когда российские войска стоят на наших границах, а новый Гитлер XXI века Владимир Путин стремится уничтожить нашу страну»., — подчеркнул депутат Михаил Шмушкович.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику по поводу российского вторжения.