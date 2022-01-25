Польский президент Анджей Дуда объявил о грядущем заседании Совета нацбезопасности. Повесткой встречи станет наращивание российских войск у порога восточных членов НАТО.

Об этом пишет PAP.

Глава Польши акцентировал, что бронетехника РФ на украинских границах касается и Варшавы.

— Я хочу, чтобы встреча Совета нацбезопасности состоялась в пятницу, потому что тогда состоятся консультации и с другими союзниками, в частности, я говорю о странах Балтии. Эти консультации состоятся на неделе и должны завершиться в четверг, — говорится в заявлении Анджея Дуды.

Президент добавил, что после заседания информацию о обсуждаемой теме донесут до самых важных политиков страны.

Ранее свой аналог СНБО созвала Болгария, причина та же — агрессивная политика России в отношении Украины.