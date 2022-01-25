Народный депутат Украины, покинувший недавно президентскую партию «Слуга народа», устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Об этом передает корреспондент «Думской».

Народный избранник пытался прорваться на заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы «Аркадия», что на Гагаринском плато.

С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель. В результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.

По данным полиции, в результате конфликта пострадали трое «муниципалов». На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Происшествие квалифицировали по части 3 статьи 296 «Хулиганство».

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя штурм городского совета при участии исключенного из фракции «Слуга народа» народного депутата Артема Дмитрука, процитировал песню российской группы «Ленинград».