Посольство Японии в Киеве временит с вывозом персонала из Украины. В представительстве утверждают, что у них вовсе нет подобных планов.

Об этом информирует «Интерфакс-Украина».

Однако рекомендации уехать все же есть, но поступают они обычным японцам, которые в данный момент находятся на территории Украины. МИД страны предупреждает их, что в случае резкой эскалации коммерческие рейсы могут пропасть из доступа.

— Правительство Японии выпустило с сегодняшнего дня (25 января) рекомендацию «Не путешествовать» для всей Украины в связи с ростом напряженности в регионах, прилегающих к ее границам, в связи с наращиванием российских войск и другими факторами, и из-за постоянно непредсказуемых ситуаций. Правительство Японии настоятельно рекомендовало японцам, находящимся в Украине, использовать коммерческие рейсы, чтобы покинуть страну, пока они доступны, — посоветовали в дипведомстве Японии своим гражданам.

Как сообщалось, Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозы со стороны России».