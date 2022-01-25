Несколько последних недель ряд израильских ведомств обсуждают, как будет проходить эвакуация евреев из Украины в случае полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Times of Israel.

По данным источников издания, вопрос рассматривают на уровне министров иностранных дел и обороны. В заседаниях принимает участие и премьер-министр Нафтали Беннет.

Согласно предварительным оценкам Израиля, на востоке Украины, который может попасть под удар российских войск, проживают до 75 тысяч людей с еврейскими корнями, которых эвакуируют при угрозе.

Times of Israel отмечает, что у Израиля уже давно готов план массовой эвакуации, а в дальнейшем репатриации, евреев из различных стран в случае крайней необходимости. Украина состояла в подобном списке после агрессии России.

При этом на рост количества иммигрантов из Украины в Тель-Авиве не рассчитывают, но своих граждан, пребывающих в данный момент на территории Украины, анкеты с личными данными все же просят заполнить.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Япония советует своим гражданам покинуть Украину на коммерческих рейсах, пока сохраняется возможность свободного вылета.