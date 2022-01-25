До конца 2022-го «Николаевэлектротранс» получит из городского бюджета 245,3 миллиона гривен на предоставление услуг по перевозке пассажиров.

Соответствующий тендер опубликован на сайте системы открытых закупок ProZorro.

Известно, что в пятницу, 21 января, исполнительный комитет Николаевского горсовета заключил договор на предоставление услуг по пассажирским перевозкам трамваями и троллейбусами на текущий год.

По данным тендера, стоимость услуги — 245 миллионов 355 тысяч гривен. Объем закупки составляет 4 миллиона 248 тысяч 570 километров, то есть, стоимость одного километра оценивается в 57,7 гривен.

«Николаевэлектротранс» обязуется предоставить услугу до 31 декабря 2022 года.

Напомним, глава бюджетной комиссии Николаевского горсовета Федор Панченко выступил с идеей сделать проезд в коммунальном электротранспорте бесплатным для всех николаевцев. Он обосновал это тем, что город и так ежегодно выделяет финансирование «Николаевэлектротрансу», а выручка от продажи билетов составляет примерно 10% от общей потребности предприятия.