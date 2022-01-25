Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и, если начнется новое российское вторжение — Хорватии это не касается. А Революцию достоинства в Украине хорватский лидер назвал переворотом.

Об этом сообщает хорватское издание Dnevnik, передает hromadske.

В ответ на вопрос о том, как Хорватия отреагирует на обострение ситуации в Украине, Зоран Миланович заявил: «Мы не будем иметь с этим ничего общего. Если будет эскалация — выведем из региона последнего хорватского солдата».

По его мнению, Украине не место в НАТО. А события Революции достоинства Зоран Миланович называет «недемократическим движением» и «переворотом».

— История была такова: Украина идет на запад, потому что у России просить нечего, а в ЕС будут молочные реки и кисельные берега. Но Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС не дал Украине ничего, — сказал он.

Согласно мнению президента, Хорватия должна бежать от Украины как от пожара, а не быть пожарным.

— Хорватии это не касается, и я этого не позволю, — заявил Зоран Миланович.

Напомним, еще в декабре Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.