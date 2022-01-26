В ближайшее время в Украину прибудет еще один американский самолет с оборонительным грузом.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил в сети Twitter.

В аэропорт «Борисполь» прибыл третий самолет с грузом оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки.

— Джавелины в Киеве! Новый груз оборонной помощи — пусковые установки и ракеты — общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой стаи птиц. Спасибо нашему стратегическому партнеру! — говорится в сообщении министра.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» 22 января прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов.