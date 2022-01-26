Испанская полиция задержала семерых подозреваемых членов международной преступной группировки, которая производила и продавала фальшивые COVID-сертификаты и отрицательные тесты на COVID-19.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Расследованием установлено, что испанский филиал преступной группы, рекламировавший свои услуги в группах антивакцинаторов в мессенджерах, мошенническим путем добавил по меньшей мере 1 600 человек в национальный реестр COVID-вакцинации с помощью нечестных медицинских работников.

В прошлом году страны ЕС договорились создать стандартизированный COVID-сертификат с QR-кодом, чтобы вакцинированные и сдавшие тест могли путешествовать и посещать публичные мероприятия. Это создало спрос на подделки.

Члены банды делили своих клиентов на две группы, в зависимости от уровня прибыли, и взимали от 200 до 1 000 евро за один поддельный сертификат о прививках от COVID-19, который присылали в течение двух дней после оплаты. Отрицательный ПЦР-тест стоил 50 евро.

Полиция арестовала шесть человек в Мадриде и одного человека в Барселоне.

Как отмечается, лидеры организации работали из Франции, где, в отличие от большей части Испании, документ о вакцинации обязателен для входа в общественные места, такие как рестораны или кинотеатры.

Напомним, в декабре правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации, мошенники зарабатывали более 5 миллионов гривен в месяц за свои услуги.