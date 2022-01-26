Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принес извинения украинцам за слова президента его страны о том, что Украине «не место в НАТО», а Революция Достоинства это «государственный переворот».

Свою позицию премьер высказал вечером 25 января, передает Dnevnik.

— Я думал, что это сказал российский чиновник... Я извиняюсь перед Украиной, которую мы уважаем, они сейчас оккупированы, — заявил Андрей Пленкович и добавил, что такие высказывания президента не имеют никакого отношения к правительству.

Премьер отмечает, что хорватская политика направлена на предотвращение конфликтов и поддержку Украины.

— Это наша важная позиция. А также вклад, и мы говорим об этом уже много лет, опыта Хорватии в процесс мирной реинтеграции, решении вопроса оккупированных территорий Украины, — сказал Андрей Пленкович.

Отметим, что нынешний президент Хорватии Зоран Миланович находится в оппозиции к правительству страны и премьеру. К примеру, в декабре 2021 года он назвал визит Пленковича в Украину на фоне стягивания российских войск «чистым шарлатанством». Тогда на это отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Украине не место в НАТО, и, если начнется новое российское вторжение — Хорватии это не касается. А Революцию достоинства в Украине хорватский лидер назвал переворотом.