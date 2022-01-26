Генеральный директор Всемирной организации по здравоохранению Тедрос Гебрейесус был выдвинут на второй срок. Сейчас его кандидатура единственная.

Об этом говорится в Twitter ВОЗ.

Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета на 150-й сессии в Женеве.

Голосование за кандидатуру Гебрейесуса состоится в мае на Всемирной ассамблее по здравоохранению. Сейчас он единственный кандидат на эту высшую должность в ВОЗ.

Тедроса Адханома Гебрейесуса назначили гендиректором ВОЗ в 2017 году. До этого он работал в правительстве Эфиопии — сначала министром здравоохранения, а затем министром иностранных дел. Он имеет профильное биологическое и медицинское образование, в том числе степень доктора философии в области общественного здравоохранения.

На его каденцию пришлось несколько чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в мире. Через год после вступления в должность в ДР Конго началась вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, а в начале 2020 года в мире объявили пандемию коронавируса.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал государства работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии COVID-19.